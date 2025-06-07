Культовый рэпер Снуп Догг в главной роли своей жизни: Universal раскрывает детали нового байопика

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Кинокомпания Universal приступила к разработке громкого байопика о жизни и карьере культового рэпера Снуп Догга, сообщает Deadline.

Фото: commons.wikimedia.org by Toglenn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Снуп Догг

Фильм охватит его путь от уличного музыканта до глобальной иконы хип-хопа и успешного бизнес-магната, создавшего многомиллионную империю. Сам Снуп Догг выступит одним из продюсеров картины, гарантируя аутентичность экранизации.

Режиссёрское кресло займёт Крейг Брюэр, известный работой над сиквелом "Поездка в Америку 2" и особенно — культовой драмой о хип-хопе "Меня зовут Долемайт" (Hustle & Flow), принёсшей ему признание в музыкальном кино. Брюэр доработает сценарий Джо Роберта Коула (сценариста сериала "Американская история преступлений" и фильма "Чёрная пантера").

Даты выхода и актёры на роль Снупа пока не раскрываются, но студия подчёркивает амбициозность проекта: лента должна стать исчерпывающим портретом артиста, чьё влияние вышло далеко за рамки музыки. Это первый полнометражный фильм, официально охватывающий всю эволюцию артиста — от дебютного альбома Doggystyle до статуса поп-культурного титана.

Уточнения

Ке́лвин Кордоза́р Бро́дус-мла́дший (англ. Calvin Cordozar Broadus Jr.; род. 20 октября 1971, Лонг-Бич, Калифорния), более известный под псевдонимом Snoop Dogg (рус. Снуп Догг) — американский рэпер и актёр.

