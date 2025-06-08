Гоша Куценко раскрыл секрет воспитания дочерей: почему он против их карьеры в кино

Гоша Куценко не из тех, кто хочет, чтобы их дети продолжили актёрскую династию. Куценко против того, чтобы его дочери, которым исполнилось 8 и 11 лет, пошли по его стопам, хотя недавно девочки снялись в небольших ролях вместе с отцом в новогодней комедии "Совсем ошалели".
Как объяснил Гоша, он считает, что работа в кино связана с излишним стрессом и портит нервы. Ему хотелось бы, чтобы у девочек было спокойное и счастливое детство, и он всё для этого делает, ограждая их от излишнего внимания журналистов.
"Не хочу, чтобы они в кинодетей превращались, это тяжкий труд", — рассказал актёр в интервью "7Дней".
Также он поделился, что дочери учатся в православной гимназии, которую он для них выбрал, и делают успехи в учёбе.
Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).
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