Гоша Куценко раскрыл секрет воспитания дочерей: почему он против их карьеры в кино

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Гоша Куценко не из тех, кто хочет, чтобы их дети продолжили актёрскую династию. Куценко против того, чтобы его дочери, которым исполнилось 8 и 11 лет, пошли по его стопам, хотя недавно девочки снялись в небольших ролях вместе с отцом в новогодней комедии "Совсем ошалели".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гоша Куценко

Как объяснил Гоша, он считает, что работа в кино связана с излишним стрессом и портит нервы. Ему хотелось бы, чтобы у девочек было спокойное и счастливое детство, и он всё для этого делает, ограждая их от излишнего внимания журналистов.

"Не хочу, чтобы они в кинодетей превращались, это тяжкий труд", — рассказал актёр в интервью "7Дней".

Также он поделился, что дочери учатся в православной гимназии, которую он для них выбрал, и делают успехи в учёбе.

Уточнения

Ю́рий Гео́ргиевич (Го́ша) Куце́нко (род. 20 мая 1967, Запорожье) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певец и общественный деятель; заслуженный артист РФ (2013).

