4 июня Анджелине Джоли исполнилось 50 лет, однако, несмотря на значимую дату, актриса не стала устраивать пышных празднеств.
Как сообщил источник People, Джоли провела день рождения среди самых близких: она просто посидела за столом со всеми своими детьми, которых у звезды шесть.
Анджелина не переживает из-за идеи старения и чувствует себя гармонично в своём возрасте. Она начала приходить в себя после затянувшегося развода с Брэдом Питтом. Можно сказать, что это сделало её сильнее.
"Последние несколько лет её жизни были тяжёлыми. Сейчас она в своей лучшей эре. Семейной драмы стало меньше. Она чувствует себя более настоящей, чем когда-либо. Она не уклоняется от старения, а воспринимает его в очень позитивном свете, особенно после того, как потеряла маму в столь молодом возрасте", — поделился инсайдер.
Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /dʒoʊˈliː/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.