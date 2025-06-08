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Анджелина Джоли отпраздновала 50-летие: как прошёл её праздник и что актриса думает о своём возрасте?

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Кино

4 июня Анджелине Джоли исполнилось 50 лет, однако, несмотря на значимую дату, актриса не стала устраивать пышных празднеств.

Анджелина Джоли
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Анджелина Джоли

Как сообщил источник People, Джоли провела день рождения среди самых близких: она просто посидела за столом со всеми своими детьми, которых у звезды шесть.

Анджелина не переживает из-за идеи старения и чувствует себя гармонично в своём возрасте. Она начала приходить в себя после затянувшегося развода с Брэдом Питтом. Можно сказать, что это сделало её сильнее.

"Последние несколько лет её жизни были тяжёлыми. Сейчас она в своей лучшей эре. Семейной драмы стало меньше. Она чувствует себя более настоящей, чем когда-либо. Она не уклоняется от старения, а воспринимает его в очень позитивном свете, особенно после того, как потеряла маму в столь молодом возрасте", — поделился инсайдер.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /ˈl/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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