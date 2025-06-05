Легендарный Мартин Скорсезе ушёл из кинотеатров: что его расстраивает?

Известный американский кинокритик Питер Трэверс опубликовал колонку, рассказывающую об изменении привычек легендарного режиссёра Мартина Скорсезе.
Оказывается, создатель таких шедевров, как "Отступники" и "Славные парни", перестал посещать кинотеатры, несмотря на свою раннюю активную позицию в поддержку театрального просмотра кино.
Причина оказалась прозаичной: Скорсезе мешают другие зрители. По словам Трэверса, Скорсезе объяснил, что постоянный шум от разговоров по телефону, громкое открывание напитков и закусок, а также общий высокий уровень шума в зале, перебивают даже звуки фильма.
Трэверс попытался успокоить режиссёра, упомянув, что и в детстве бывали случаи неконтролируемого шума в кинотеатре. Однако Скорсезе отметил важную разницу: "Да, может быть, но мы обсуждали фильм и его детали, а не всё остальное".
Теперь Скорсезе смотрит фильмы в своем специально оборудованном домашнем кинотеатре в Нью-Йорке, где ему ничто не мешает наслаждаться просмотром.
Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.
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