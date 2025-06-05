Абсолютные хиты: названы три самых популярных сериала Netflix

Стали известны самые любимые зрителями сериалы Netflix, которые бьют рекорды по просмотрам.

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Netflix на телевизоре

"Подростковый возраст" неожиданно вырвался в лидеры стриминга Netflix вслед за успехом сериала "Уэнсдэй", оставив позади признанные проекты вроде "Очень странных дел".

Вот история одного неожиданного успеха: скромный британский телесериал без широкой рекламы внезапно привлекает миллионы зрителей. Именно таким является новый хит — "Подростковый возраст".

Если вы ещё не знакомы с этим проектом, настало время присмотреться внимательнее, ведь прямо сейчас он успешно опережает лидеров рынка развлечений. Согласно статистике Netflix, всего за первые девяносто дней после выхода в эфир в марте 2025 года сериал просмотрело 141 миллион человек.

Он обогнал по просмотрам сериалы "Очень странные дела" (140 млн зрителей), биографический триллер "Монстр" о Джеффри Дамере (115 млн) и исторический роман "Бриджертоны" (113 млн). Тем не менее первое место пока удерживает суперпопулярный сериал "Уэнсдэй" (252 млн просмотров), хотя "Подростковый период" стремительно приближается к нему вплотную.

По сюжету сериала тринадцатилетнего Джейми задерживают за совершение преступления против своей сверстницы. Полиция вторгается в жилище семьи мальчика, всех немедленно укладывает лицом вниз, надевают на подростка наручники и увозят. Четыре эпизода сосредоточены на процессе следствия, беседах специалистов-психологов и попытках разобраться, почему молодой парень совершил подобное деяние. Важность придают также двум сериям, рассказывающим о людях, чьи жизни круто поменялись вследствие действий Джейми.

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

