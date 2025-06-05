Вы никогда не станете звездой: 6 оскароносных актрис, которых Голливуд считал неудачницами

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Путь к успеху в Голливуде редко бывает гладким, и самые известные актрисы нашего времени это знают.

Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голливуд

У некоторых из них сохранились плохие воспоминания о периоде, предшествовавшем их славе, и они даже не раз испытывали на себе, каково это — быть отвергнутыми.

Спойлер: мы приводим известные примеры людей, которые в конечном итоге стали лауреатами премии "Оскар".

Мэрил Стрип (3 Оскара):

На прослушивании к "Кинг-Конгу" (1976) продюсер Д. Де Лаурентис спросил сына по-итальянски: "Зачем привёл эту уродину?". Стрип, знавшая язык, услышала всё. Через 2 года получила "Оскар" за "Охотника на оленей".

Кейт Уинслет (1 Оскар):

"Слишком полная для главных ролей" — твердили кастинг-директора. После "Титаника" (1997) стала мировой звездой. Оскар — за "Чтеца" (2009).

Дженнифер Лоуренс (1 Оскар):

В юности слышала: "Недостаточно красива/талантлива". Советовали "смягчить характер". Игнорировала — в 22 года стала самой молодой обладательницей "Оскара" ("Мой парень — псих", 2013).

Виола Дэвис (1 Оскар):

Долгие годы ей отказывали: "Недостаточно привлекательна для главных ролей" + расизм. Прорыв в 46 лет ("Прислуга", 2011). "Оскар" — за "Ограды" (2017).

Риз Уизерспун (1 Оскар):

"Слишком низкая и заурядная" — вердикт Голливуда. Основала продюсерскую компанию для женских проектов. "Оскар" — за "Переступить черту" (2006).

Николь Кидман (1 Оскар):

"В лице нет харизмы" + "Слишком высокая для романтики". Австралийский триллер "Мёртвый штиль" (1989) изменил всё. "Оскар" — за "Часы" (2003).

Уточнения

Мэ́ри Луи́з (Ме́рил) Стрип (англ. Mary Louise «Meryl» Streep; род. 22 июня 1949, Саммит, Юнион, Нью-Джерси, США) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер.



Кейт Эли́забет Уи́нслет (англ. Kate Elizabeth Winslet; род. 5 октября 1975, Рединг, Беркшир, Великобритания) — английская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.



