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Снова сыграет русского: Юрий Борисов может получить роль в голливудском фильме

0:56
Кино

Номинант на "Оскар" Юрий Борисов может присоединиться к съёмках фильма США, где сыграет вместе с актёром Эндрю Гарфилдом. 

Актёр Юрий Борисов
Фото: ВК-аккаунт Юрия Борисова by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Юрий Борисов

У Юрия Борисова есть шансы получить роль в голливудском фильме.

Deadline сообщает, что российскому актёру предложили роль сооснователя OpenAI, создавшей популярную нейросеть ChatGPT, — Ильи Суцкевера.

Эндрю Гарфилд в данной картине сыграет генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

Примечательно, что Борисову снова может достаться роль русского, так как Суцкевер является уроженцем Нижнего Новгорода.

Ранее Ксения Собчак объяснила успех фильма "Анора", в котором Юрий Борисов сыграл роль второго плана. Картина взяла пять наград кинопремии "Оскар" из шести номинаций. Журналистка считает, что решающими стали последние 10 минут фильма.

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино, номинант на премию «Оскар».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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