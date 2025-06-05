Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грядёт климатический хаос: следующее извержение может изменить мир
От Крит до Корсики: путешествие по 10 лучшим пляжам Европы
Сидите в туалете с телефоном? Это может закончиться страшнее, чем вы думаете
КрАЗы на экспорт: за что советские тягачи ценили в Африке и на Ближнем Востоке
Ленивая тренировка, которая работает: как поддерживать форму в отпуске без спортзала
Всего лишь два года в Манчестере: почему магазин IKEA не выстоял
Мечта, которая так и осталась мечтой: Клара Новикова рассказала о своей тайной страсти
Хочешь освежиться — получаешь тепловой удар: сколько алкоголя превращается в опасность на жаре
Вы никогда не станете звездой: 6 оскароносных актрис, которых Голливуд считал неудачницами

Революция в кинематографе: Дэнни Бойл снял зомби-хоррор на iPhone 15 Pro Max

1:17
Кино » Зарубежное кино

Дэнни Бойл совершил кинематографическую революцию: его долгожданный зомби-хоррор "28 лет спустя" (бюджет 75 млн долларов) стал первым блокбастером, полностью снятым на iPhone 15 Pro Max.

iPhone
Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
iPhone

Как раскрыл режиссёр IGN, ключевые сцены снимали 20 смартфонов одновременно в технике "bullet time".

"Это даёт 180-градусный охват действия. В монтаже ты выбираешь ракурс: классический или динамичный "прыжок" внутрь сцены", — объяснил Бойл.

Особенно эффектно технология работает в жестоких эпизодах: "Зритель чувствует себя в комнате с Джоди Комер, когда она яростно атакует Аарона Тейлора-Джонсона!".

Несмотря на мобильные камеры, фильм снят в премиальном формате 2.76:1 (как IMAX). Apple предоставила техническую поддержку и спецоборудование: алюминиевые клетки для камер, стабилизаторы и сменные линзы.

Один кадр во второй половине фильма, по словам Бойла, "шокирует графичностью и переносит в новый мир" благодаря 20-камерной системе.

Проект стал смелым экспериментом, стирающим грань между профессиональным кино и мобильными технологиями. 

Уточнения

Дэ́нни Бойл (англ. Danny Boyle, род. 20 октября 1956, Манчестер, Великобритания) — британский кинорежиссёр и продюсер, получивший всемирную известность после выхода его фильма «На игле».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы?
Новости спорта
Больше веса или больше повторений: что лучше для набора мышечной массы? Аудио 
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Домашние животные
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Последние материалы
Мечта, которая так и осталась мечтой: Клара Новикова рассказала о своей тайной страсти
Вы никогда не станете звездой: 6 оскароносных актрис, которых Голливуд считал неудачницами
Хочешь освежиться — получаешь тепловой удар: сколько алкоголя превращается в опасность на жаре
Редкие пингвины Гумбольдта переехали из Владивостока в зоопарки трёх городов
На градуснике +30, а под капотом — вулкан: летние ошибки, которые ломают двигатель
Аренда дачи в Подмосковье: какова справедливая цена за загородный дом на лето
ТОП-5 самых сумасшедших машин всех времён
Тени, жажда и болезни: кто втихую уничтожает вашу клубнику
У вас ещё есть время спасти урожай сливы — но совсем немного, подкормите дерево в начале июня
Почему июнь — судьбоносный месяц для ваших слив: откроем секреты успешной обрезки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.