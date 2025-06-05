Революция в кинематографе: Дэнни Бойл снял зомби-хоррор на iPhone 15 Pro Max

Дэнни Бойл совершил кинематографическую революцию: его долгожданный зомби-хоррор "28 лет спустя" (бюджет 75 млн долларов) стал первым блокбастером, полностью снятым на iPhone 15 Pro Max.
Как раскрыл режиссёр IGN, ключевые сцены снимали 20 смартфонов одновременно в технике "bullet time".
"Это даёт 180-градусный охват действия. В монтаже ты выбираешь ракурс: классический или динамичный "прыжок" внутрь сцены", — объяснил Бойл.
Особенно эффектно технология работает в жестоких эпизодах: "Зритель чувствует себя в комнате с Джоди Комер, когда она яростно атакует Аарона Тейлора-Джонсона!".
Несмотря на мобильные камеры, фильм снят в премиальном формате 2.76:1 (как IMAX). Apple предоставила техническую поддержку и спецоборудование: алюминиевые клетки для камер, стабилизаторы и сменные линзы.
Один кадр во второй половине фильма, по словам Бойла, "шокирует графичностью и переносит в новый мир" благодаря 20-камерной системе.
Проект стал смелым экспериментом, стирающим грань между профессиональным кино и мобильными технологиями.
Дэ́нни Бойл (англ. Danny Boyle, род. 20 октября 1956, Манчестер, Великобритания) — британский кинорежиссёр и продюсер, получивший всемирную известность после выхода его фильма «На игле».
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