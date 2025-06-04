Отметивший 95-летие Клинт Иствуд разгромил Голливуд: если нет идей, сидите дома

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Легенда Голливуда Клинт Иствуд, отметив 95-летие, обрушился с резкой критикой на современную киноиндустрию в интервью австрийскому Kurier.

Фото: commons.wikimedia.org by Gary Harrington, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ клинт иствуд

Он признался, что скучает по тем временам, когда сценаристы писали что-то новое в духе "Касабланки".

"Сейчас эпоха ремейков и франшиз. Я снимал сиквелы, но давно потерял интерес. Моя философия: предложи что-то новое или оставайся дома!" — заявил режиссёр.

Параллельно Иствуд сделал сенсационное заявление: несмотря на то, что его драма "Присяжный №2" считалась финальной работой, он готовит новый полнометражный фильм.

"Нет причин, почему бы не становиться лучше с возрастом. У меня больше опыта", — уверен мастер.

Важно: 3 июня Eastwood опроверг интервью через Deadline, заявив, что никогда не общался с Kurier. Это добавляет скандальный оттенок анонсу, но факт работы над новым фильмом подтверждается инсайдерами.

Уточнения

Кли́нтон (Клинт) И́ствуд-младший (англ. Clinton (Clint) Eastwood, Jr., род. 31 мая 1930, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор.



