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Виола Дэвис о Прислуге: как роль стала болезненной ошибкой для актрисы

Кино » Зарубежное кино

Виола Дэвис, получившая мировую известность и номинацию на "Оскар" за роль домработницы Эйбилин Кларк в фильме "Прислуга" (2011), удивила откровением: она глубоко раскаивается в этом участии.

Виола Дэвис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виола Дэвис

"Я предала саму себя и свой народ, сыграв в этом фильме", — заявила актриса в 2020 году. Причина? Дэвис убеждена, что картина, несмотря на кассовый успех и награды, исказила правду.

"Звучали не голоса прислуги. Я знаю этих женщин — это мои бабушка, мать. Но настоящую боль их опыта в 1963 году фильм не показал", — объяснила она еще в 2018-м.

Актриса подчеркнула, что фильм был создан "через призму Голливуда" в условиях системного расизма: "Они хотели рассказать о жизни чёрных, но лишь в удобной для белой аудитории форме". Её критика прозвучала на фоне расцвета движения Black Lives Matter.

Даже коллега по фильму Брайс Даллас Ховард признала, что "Прислуга" — "вымышленная история, рассказанная с белой точки зрения".

Несмотря на тёплые воспоминания о съёмках, Дэвис считает роль болезненной ошибкой, не сумевшей донести правду о расизме.

Уточнения

Вио́ла Дэ́вис (англ. Viola Davis; род. 11 августа 1965, Сент-Мэттьюс, Южная Каролина) — американская актриса и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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