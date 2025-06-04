Названы 4 зарубежных фильма, которые выйдут в России в июне

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Стало известно, какие иностранные фильмы появятся в прокате в июне 2025 года в кинотеатрах России.

Фото: flickr.com by Alexander Yampolsky, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зал в кинотеатре

Стартует июнь в отечественном прокате с хорошей жанровой подборки. С 5-го числа в российски зрители увидят фэнтези-драмы, и хоррор, и добрые анимационные сказки, а также альтернативную версию "Золушки", где героиня прибегает к услугам пластического хирурга.

Публику ждут фильмы "Жизнь Чака"с Том Хиддлстон в главной роли. Это притча по рассказу Стивена Кинга "Будет кровь". Создатели картины говорят, что получилась очень человечная и светлая история.

Фильм "Джамбо и маленькое привидение" рассказывает о жизни школьника с лишним весом, жизнь которого складывается неудачно — он плохо играет в футбол и неважно учится. Найти себя мальчик решает на вокальном шоу.

Россияне также могут оценить мексиканский хоррор фильм "Заклятие. Демон внутри". Героиня чувствует странности в себе, находит на спине странный знак и решает, что в ней живёт потустороннее существо.

Публике предлагают также посмотреть картину "Гадкая сестра". В сюжете, напоминающем сказку "Золушка", роль феи берёт на себя пластический хирург.

Уточнения

То́мас Уи́льям Хи́ддлстон (англ. Thomas William Hiddleston; род. 9 февраля 1981, Вестминстер, Лондон) — английский актёр и продюсер. Лауреат премий Лоренса Оливье и «Золотой глобус», номинант на премии BAFTA, «Эмми» и «Тони».

