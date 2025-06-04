Забудьте о Аватаре: Дьяволы — следующий шедевр от Джеймса Кэмерона?

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Джеймс Кэмерон, создатель "Аватара", возьмётся за сценарий экранизации фэнтезийной эпопеи "Дьяволы".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джеймс Кэмерон

По данным The Hollywood Reporter, режиссёр будет работать над адаптацией совместно с автором книги Джо Аберкромби. Сюжет повествует об отряде монстров во главе с генералом, вынужденных объединиться против нашествия эльфов-людоедов ради спасения человечества.

Кэмерон приступит к написанию после финальных работ над "Аватаром: Огонь и пепел". Информация о потенциальном режиссёре будущего фильма, а также о возможном дальнейшем участии Кэмерона в проекте помимо сценария, пока не раскрывается.

Ранее шоураннер сериала "Одни из нас" признался, что больше не будет заниматься киноадаптацией видеоигр.

Уточнения

Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.



