Забудьте о Аватаре: Дьяволы — следующий шедевр от Джеймса Кэмерона?

Джеймс Кэмерон, создатель "Аватара", возьмётся за сценарий экранизации фэнтезийной эпопеи "Дьяволы".
По данным The Hollywood Reporter, режиссёр будет работать над адаптацией совместно с автором книги Джо Аберкромби. Сюжет повествует об отряде монстров во главе с генералом, вынужденных объединиться против нашествия эльфов-людоедов ради спасения человечества.
Кэмерон приступит к написанию после финальных работ над "Аватаром: Огонь и пепел". Информация о потенциальном режиссёре будущего фильма, а также о возможном дальнейшем участии Кэмерона в проекте помимо сценария, пока не раскрывается.
Ранее шоураннер сериала "Одни из нас" признался, что больше не будет заниматься киноадаптацией видеоигр.
Джеймс Фрэ́нсис Кэ́мерон (англ. James Francis Cameron; род. 16 августа 1954, Капускасинг, Онтарио, Канада) — канадский кинорежиссёр и кинопродюсер, чаще всего работавший в жанре фантастического боевика.
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