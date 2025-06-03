Родители должны бояться: отец Эммы Уотсон предупредил о рисках для детей в новой экранизации Гарри Поттера

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Отец Эммы Уотсон Крис Уотсон обратился к родителям детей, которые будут задействованы в новой телеадаптации "Гарри Поттера".

Фото: commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Хогвартс

В интервью Independent он предупредил родителей будущих звёзд.

"Родители должны бояться. Это может стать чрезвычайно сложным испытанием как для ребёнка, так и для семьи", – поделился он своим опытом.

Акцентируя внимание на психологических рисках ранней славы, Уотсон раскрыл секрет адаптации дочери. Он отметил, что они сознательно не смотрели фильмы с её участием и не придавали значения проекту, что помогло Эмме сохранить связь с реальностью.

Его комментарий прозвучал на фоне подготовки HBO к масштабному сериальному перезапуску вселенной Дж. К. Роулинг.

Уточнения

Э́мма Шарло́тта Дюэ́рр Уо́тсон (англ. Emma Charlotte Duerre Watson; род. 15 апреля 1990, Мезон-Лаффит, пригород Парижа, Франция) — британская киноактриса и фотомодель.





«Гарри Поттер» (англ lang="en">Harry Potter) — будущий американский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.

