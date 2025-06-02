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Джеки Чан открыл секрет: почему его мама никогда не смотрела его фильмы до конца?

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Кино » Зарубежное кино

Джеки Чан шокировал откровением о матери Ли-Ли, которая за всю жизнь так и не посмотрела ни один его фильм до конца.

Джеки Чан
Фото: commons.wikimedia.org by Firdaus Latif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джеки Чан

В интервью PEOPLE (на фоне премьеры "Легенды Каратэ") 71-летний актёр пояснил, что его мать начинала смотреть картины, но ни один не досмотрела до конца.

"Она включала начало, но при первых же трюках выключала экран — не могла видеть, как меня бьют или я рискую", - пояснил он.

Ли-Ли, скончавшаяся в 2002 году, выражала поддержку иначе: "Целовала мои постеры перед сном, хранила все афиши".

История стала контрастом февральскому триумфу Чана на премии Critics Choice 2025 — зал аплодировал ему стоя. Вручая награду за лучший иностранный фильм ("Эмилия Перес"), он заявил: "Кино объединяет: все мы смеёмся и плачем под хруст попкорна".

Уточнения

Дже́ки Чан (англ. Jackie Chan; иер. трад. 陳港生, кант.-рус.: Чхань Конса́н, палл.: Чэнь Ганшэ́н, буквально: «Чхань, рождённый в Гонконге»; в Китае наиболее известен под сценическим псевдонимом Син Лун или Чэн Лун, кит. 成龍, иногда упоминается как Фон Силун; род. 7 апреля 1954[…], Пик Виктория, Британский Гонконг) — гонконгский, китайский и американский актёр кино и озвучивания, каскадёр, кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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