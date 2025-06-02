Роль в Netflix заставила пересмотреть отцовство: звезда Переходного возраста о прозрении

Эшли Уолтерс, исполнитель роли следователя в сериальном хите Netflix "Переходный возраст" (Adolescence), раскрыл, как съёмки изменили его подход к отцовству.
На шоу BBC The One Show актёр, отец восьмерых детей и дедушка троих внуков, честно признался, что проект стал зеркалом для него самого.
В сериале, где герой Уолтерса расследует убийство подростка (Оуэн Купер), он неожиданно осознал параллели с реальностью.
"Я строил образ следователя, а понял: всё сводится к отцовству. У меня самого были конфликты со старшими детьми", — пояснил он.
Откровение подвигло Уолтерса выпустить книгу "Всегда побеждать" — руководство для молодёжи, основанное на его опыте. Актёр прошёл колонию за оружие и борьбу с наркозависимостью: "Хотел, чтобы кто-то дал мне такой совет в юности. Теперь делюсь ошибками, чтобы другие учились на них".
Эшли Энтони Уолтерс (англ. Ashley Anthony Walters; род. 30 июня 1982, Лондон, Англия, Великобритания), также известный под сценическим псевдонимом Ашер Ди (англ. Asher D) — английский актёр и музыкант, получивший известность благодаря участию в группе So Solid Crew.
«Перехо́дный во́зраст» (англ
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