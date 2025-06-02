Ариана Гранде штурмует комедию: поп-дива станет невесткой Де Ниро в Знакомстве с родителями 4

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Ариана Гранде совершила неожиданный поворот в карьере, войдя в каст четвёртой части "Знакомства с родителями".

Фото: commons.wikimedia.org by MTV International, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ариана Гранде

По данным Deadline, поп-звезда сыграет ключевую роль жены сына Грега Факера (Бен Стиллер) в фильме, выход которого запланирован на 25 ноября 2026 года.

Легендарный дуэт Стиллера и Роберта Де Ниро (в роли харизматичного тестя Джека Бёрнса) вернётся под руководством режиссёра Джона Гамбурга, создавшего всю трилогию.

"Ариана привнесёт свежую энергию, но фирменный юмор про неловкие ужины и родительские проверки останется нетронутым", — уверены инсайдеры.

Проект, хранящий сюжет в тайне, станет первым за 15 лет продолжением франшизы, собравшей 1 млрд долларов в мировом прокате.

Уточнения

Ариа́на Гра́нде-Буте́ра (англ. Ariana Grande-Butera; род. 26 июня 1993, Бока-Ратон, Флорида) — американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер и обладательница премии «Грэмми».



