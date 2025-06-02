Самый дорогой переезд Кэрри Брэдшоу: что её ждёт в новом доме?

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Культовая Кэрри Брэдшоу из спин-оффа "И просто так" совершила самый дорогой переезд в своей вымышленной биографии.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сара Джессика Паркер

По сюжету, героиня покидает ставшую иконой стиля двухкомнатную квартиру в Вест-Виллидже, чтобы поселиться с бойфрендом Эйданом в роскошном браунстоуне.

Риелтор Елена Саркисян (Douglas Elliman) подтвердила New York Post: аналог дома по адресу 3 Греймерси-Парк стоит минимум 5 млн долларов.

"Это исторический район с частными парками — здесь живут топ-менеджеры и наследники состояний. Цена отражает статус нового этапа жизни Кэрри", — пояснила эксперт.

Ирония судьбы: пока героиня инвестирует в недвижимость, её знаменитая юбка-пачка из оригинального сериала ушла с молотка за 52 тыс. долларов — притом что костюмер Патриция Филд купила её когда-то за 5 долларов.

Уточнения

Кэ́ролайн «Кэ́рри» Брэ́дшоу (англ. Caroline "Carrie" Bradshaw) — персонаж и главная героиня телесериала «Секс в большом городе», двух его кинопродолжений, молодёжного сериала-приквела «Дневники Кэрри» и сериала-сиквела «И просто так».



Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса и продюсер.

