Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цвет, который отпугивает: 5 простых приёмов, как защитить ваш сад от голубей
Увлажняй и оберегай: эффективные домашние крем, тоники и маска против морщин — вот как их сделать
У лягушек свои гендерные секреты — и один из них только что раскрыли
Свадьба мечты обернулась кошмаром: Волочкова призналась, что предвидела крах с Вдовиным
До последней капли: как доливка бензина после щелчка пистолета может привести к ремонту
Шарлотка без выпечки — вкусный, нежный и очень красивый: домашний торт за час
Плодотворное сотрудничество или обычные слова? Каковы планы России и Бахрейна по торговле
Не Бали, не Гоа: это место в Индии не туристическое — и именно в этом его сила
Почему розовый — король летнего гардероба: 5 убедительных причин полюбить этот цвет

Элджей снимет автобиографию: полный метр о пути из новосибирских баттлов к хитам

0:55
Кино » Российское кино

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) объявил о запуске полнометражного фильма-биографии, основанного на его пути из андеграунда к славе.

Элджей
Фото: commons.wikimedia.org by sayonaraboy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Элджей

В своих соцсетях артист заявил, что поклонников ждёт полнометражная картина о его жизни и творческом пути. При этом дату премьеры он не раскрыл.

Проект охватит ключевые вехи: от подростковых рэп-баттлов в Новосибирске до взлёта с хитами "Розовое вино" и "Дисконнект". 

"Фильм покажет не только сцены из студии, но и боль переломных решений, а Новосибирск станет отдельным персонажем", – подчеркнули создатели.

Съёмки уже стартовали при участии команды Элджея. Инсайдеры связывают проект с его нынешним романом с певицей Anikv — пара публично подтвердила отношения летом 2024, но их роль в сюжете не афишируется.

Уточнения

Элдже́й (настоящее имя — Алексе́й Константи́нович Узеню́к; род. 9 июля 1994, Новосибирск) — российский рэпер и актёр дубляжа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Недвижимость
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне Аудио 
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков
Общество
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Красота и стиль
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Цвет, который отпугивает: 5 простых приёмов, как защитить ваш сад от голубей
Увлажняй и оберегай: эффективные домашние крем, тоники и маска против морщин — вот как их сделать
У лягушек свои гендерные секреты — и один из них только что раскрыли
Свадьба мечты обернулась кошмаром: Волочкова призналась, что предвидела крах с Вдовиным
До последней капли: как доливка бензина после щелчка пистолета может привести к ремонту
Шарлотка без выпечки — вкусный, нежный и очень красивый: домашний торт за час
Плодотворное сотрудничество или обычные слова? Каковы планы России и Бахрейна по торговле
Элджей снимет автобиографию: полный метр о пути из новосибирских баттлов к хитам
Не Бали, не Гоа: это место в Индии не туристическое — и именно в этом его сила
Почему розовый — король летнего гардероба: 5 убедительных причин полюбить этот цвет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.