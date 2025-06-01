Элджей снимет автобиографию: полный метр о пути из новосибирских баттлов к хитам

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Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) объявил о запуске полнометражного фильма-биографии, основанного на его пути из андеграунда к славе.

Фото: commons.wikimedia.org by sayonaraboy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Элджей

В своих соцсетях артист заявил, что поклонников ждёт полнометражная картина о его жизни и творческом пути. При этом дату премьеры он не раскрыл.

Проект охватит ключевые вехи: от подростковых рэп-баттлов в Новосибирске до взлёта с хитами "Розовое вино" и "Дисконнект".

"Фильм покажет не только сцены из студии, но и боль переломных решений, а Новосибирск станет отдельным персонажем", – подчеркнули создатели.

Съёмки уже стартовали при участии команды Элджея. Инсайдеры связывают проект с его нынешним романом с певицей Anikv — пара публично подтвердила отношения летом 2024, но их роль в сюжете не афишируется.

Уточнения

Элдже́й (настоящее имя — Алексе́й Константи́нович Узеню́к; род. 9 июля 1994, Новосибирск) — российский рэпер и актёр дубляжа.

