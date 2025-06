Создатель сериала Одни из нас завершает карьеру адаптаций видеоигр: он назвал проект лебединым

Крейг Мазин, шоураннер успешной экранизации "Одни из нас", заявил в интервью Scifi Now о завершении карьеры в адаптациях видеоигр.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonatan Blomberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крейг Мазин

Продюсер назвал проект по "The Last of Us" своим "лебединым" достижением в жанре, исключив новые личные работы, несмотря на готовность консультировать других.

На вопрос о потенциальной адаптации Мазин иронично предложил два полюса.

"Grand Theft Auto IV — это 19 сезонов для мазохиста! Но лучше Candy Crush, где почти нет сюжета. Ха-ха!" — подчеркнул он.

Секрет успеха "Одни из нас" Мазин видит в любви к оригиналу: "Я игровой задрот — играю всю жизнь. Брался за адаптацию не из-за франшизы, а чтобы неигравшие пережили историю, а фанаты увидели её глубже".

Он отметил, что сила проекта — в "величайшем нарративе индустрии", который сериал лишь раскрыл через новые возможности медиума.

«Одни́ из нас» (англ The Last of Us; более точный перевод — «Последние из нас») — американский постапокалиптический драматический телесериал канала HBO.



