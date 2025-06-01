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Мэтт Шекман о Педро Паскале: он воплощает все слои Мистера Фантастика

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Кино » Зарубежное кино

Мэтт Шекман в интервью Empire детализировал кастинг Педро Паскаля на роль Рида Ричардса в "Фантастической четвёрке: Первые шаги".

Педро Паскаль
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Педро Паскаль

Режиссёр подчеркнул, что герой требует редкой многогранности.

"Я искал актёра, способного показать интеллект учёного, харизму лидера, нежность мужа и ответственность отца одновременно", – пояснил он.

По словам Шекмана, Паскаль — единственный, кто воплощает все слои Мистера Фантастика: от гениальности до человеческой уязвимости.

Фильм, выходящий 25 июля, представит команду в новой вселенной Marvel. Сюжет вращается вокруг противостояния с Галактусом — космическим сущностью, пожирающим планеты.

В главных ролях также заявлены Ванесса Кирби (Невидимая леди), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Эбон Мосс-Бакрак (То́рч). Проект станет отправной точкой для новой саги.

Уточнения

Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль (исп. José Pedro Balmaceda Pascal, род. 2 апреля 1975) — чилийско-американский актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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