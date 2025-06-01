Мэтт Шекман о Педро Паскале: он воплощает все слои Мистера Фантастика

Мэтт Шекман в интервью Empire детализировал кастинг Педро Паскаля на роль Рида Ричардса в "Фантастической четвёрке: Первые шаги".
Режиссёр подчеркнул, что герой требует редкой многогранности.
"Я искал актёра, способного показать интеллект учёного, харизму лидера, нежность мужа и ответственность отца одновременно", – пояснил он.
По словам Шекмана, Паскаль — единственный, кто воплощает все слои Мистера Фантастика: от гениальности до человеческой уязвимости.
Фильм, выходящий 25 июля, представит команду в новой вселенной Marvel. Сюжет вращается вокруг противостояния с Галактусом — космическим сущностью, пожирающим планеты.
В главных ролях также заявлены Ванесса Кирби (Невидимая леди), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Эбон Мосс-Бакрак (То́рч). Проект станет отправной точкой для новой саги.
Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль (исп. José Pedro Balmaceda Pascal, род. 2 апреля 1975) — чилийско-американский актёр.
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