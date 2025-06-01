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95 лет мудрости: как Клинт Иствуд оценивает свои 70 лет в кино

1:00
Кино » Зарубежное кино

Клинт Иствуд отметил 95-летие 31 мая, оглядываясь на 70-летнюю карьеру.

Клинт Иствуд
Фото: commons.wikimedia.org by Gustav Schmiege, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клинт Иствуд

В интервью Radar Online режиссёр признал: скорость реализации проектов иногда вредила качеству.

"Некоторые фильмы — и те, где снимался, и те, что снял сам — получились неидеальными. Жалею об этом", — заявил он.

Иствуд выделил 10 любимых ролей. Среди них — культовый Блондин ("Хороший, плохой, злой"), чью загадочность он защищал: "Боролся за минимум реплик. Объяснения убивают тайну!".

В герое "Мостов округа Мэдисон" Роберте Кинкейде актёр узнал себя, потому что, как и персонаж, ценит свободу и наслаждение простыми вещами.

Список охватил эпохи: от сериала "Сыромятная плеть" (1959) до "Наркокурьера" (2018), доказав: Иствуд остаётся эталоном стиля вне времени.

Уточнения

Кли́нтон (Клинт) И́ствуд-младший (англ. Clinton (Clint) Eastwood, Jr., род. 31 мая 1930, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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