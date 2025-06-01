Какие сериалы вошли в список самых просматриваемых в США: неожиданные результаты

Аналитики Nielsen обнародовали рейтинг самых популярных шоу США 2024-2025 гг.
Лидером с оглушительным отрывом стал второй сезон "Игры в кальмара" (Netflix) — 27 млн зрителей за 35 дней после премьеры.
Сенсацией стал британский мини-сериал "Переходный возраст" (№2, 19 млн), обогнавший триллер "Следопыт" (№3, 17 млн) и детектив "Ричер" (№4).
Netflix доказал гегемонию: 5 из топ-10 и 10 из топ-15 проектов — его производства.
Метрика учитывала уникальные просмотры на всех платформах, подтверждая: стриминги перехватили у ТВ-каналов аудиторное лидерство.
Также в списке оказались такие картины, как "Большой потенциал", "Мэтлок" (CBS), "Лэндмен" (Paramount+), "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес" (Netflix), "Нулевой день" (Netflix), "Никто этого не хочет" (Netflix).
Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.
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