Какие сериалы вошли в список самых просматриваемых в США: неожиданные результаты

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Кино » Зарубежное кино

Аналитики Nielsen обнародовали рейтинг самых популярных шоу США 2024-2025 гг.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиная

Лидером с оглушительным отрывом стал второй сезон "Игры в кальмара" (Netflix) — 27 млн зрителей за 35 дней после премьеры.

Сенсацией стал британский мини-сериал "Переходный возраст" (№2, 19 млн), обогнавший триллер "Следопыт" (№3, 17 млн) и детектив "Ричер" (№4).

Netflix доказал гегемонию: 5 из топ-10 и 10 из топ-15 проектов — его производства.

Метрика учитывала уникальные просмотры на всех платформах, подтверждая: стриминги перехватили у ТВ-каналов аудиторное лидерство.

Также в списке оказались такие картины, как "Большой потенциал", "Мэтлок" (CBS), "Лэндмен" (Paramount+), "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес" (Netflix), "Нулевой день" (Netflix), "Никто этого не хочет" (Netflix).

Уточнения

Netflix Inc. — американская развлекательная компания, а также стриминговый сервис фильмов и сериалов.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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