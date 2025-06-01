Создатель Настоящего детектива раскрыл планы по новому сезону с Макконахи и Харрельсоном

Сценарист Ник Пиццолатто в подкасте "Nothing Left Unsaid" анонсировал потенциальное возвращение Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона в новом сезоне "Настоящего детектива".
Автор признался, что разработал свежий сюжет для дуэта Раста Коула и Марти Харта.
"Ребята открыты к идее, вопрос лишь в сроках реализации", - отметил он.
Первый сезон, признанный фанатами и критиками вершиной франшизы (IMDb: 9.0), получил эмми-номинации для актёров. Сам Макконахи называл проект "великим событием в телевидении".
Пиццолатто покинул шоу после 3 сезона из-за эмоционального истощения, так как "устал погружаться в тьму". К тому же в тот период, он получил опеку над дочерью, поэтому отцовство стало приоритетом.
Однако недавнее сотрудничество трио в рекламном ролике, обыгрывающем вселенные сериала, подтверждает их творческую связь. Решение о возрождении зависит от согласования с HBO.
«Настоя́щий детекти́в» (англ. True Detective) — американский телесериал-антология в жанре процедурной драмы (либо криминальной драмы), транслируемый с 12 января 2014 года на кабельном телеканале HBO.
Мэ́ттью Дэ́вид МакКо́нахи (англ. Matthew David McConaughey; род. 4 ноября 1969, Ювалде, Техас, США) — американский актёр и продюсер.
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