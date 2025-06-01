Один раз хватит: 12 шедевров, которые слишком длинные для повторного просмотра

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Кинокритики назвали 12 шедевров, которые покоряют с первого просмотра, но из-за экстремальной длины неподъёмны для повтора.

Фото: unsplash.com by Frank Okay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телевизор на улице

На первом месте в топ-листе оказался фильм "Бруталист" (2024, 3ч35м). Оскароносная драма о венгерском архитекторе-еврее (Эдриан Броуди), пережившем Холокост. После переезда в США его талант сталкивается с послевоенными реалиями.

Второе место досталось картине "Ирландец" (2019, 3ч29м). Эпичная сага Скорсезе о мафиозном киллере (Робер Де Ниро), расследующем исчезновение друга (Аль Пачино).

Завершает тройку лидеров кинолента "Убийцы цветочной луны" (2023, 3ч26м). Триллер о серии убийств в племени осейдж в 1920-х гг. с Леонардо Ди Каприо в роли алчного зятя. Снят для Apple TV+ с бюджетом $200 млн.

Далее следуют: "Крёстный отец 2" (3ч22м), "Властелин колец: Возвращение короля" (3ч21м), "Горизонт: Американская сага" (3ч01м), "Оппенгеймер" (3ч), "Список Шиндлера" (3ч15м), "Однажды в Америке" (3ч49м), "Нимфоманка" (4ч01м), "Лоуренс Аравийский" (3ч47м), "Лучшее из юности" (6ч22м).

"Эти фильмы — как марафон: восхищаешься мастерством, но физически не готов к повтору", — поясняют эксперты.

Уточнения

«Бруталист» (англ. The Brutalist) — американский драматический фильм режиссёра Брэди Корбета.



«Ирла́ндец» (англ lang="en">The Irishman) (в титрах отмечен как «Я слы́шал, ты кра́сишь дома́» — англ. I Heard You Paint Houses) — американский драматический фильм режиссёра Мартина Скорсезе по сценарию Стивена Заилляна, основанном на романе «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта.



«Уби́йцы цвето́чной луны́» (англ. Killers of the Flower Moon) — американский эпический криминальный драматический фильм режиссёра Мартина Скорсезе в жанре вестерна, основанный на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь» об убийствах в округе Осейдж.

