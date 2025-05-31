Мечты на грани: Никита Ефремов признаётся в боязни стать режиссёром

Никита Ефремов признался, что давно мечтает о режиссуре, но страх оказаться недостойным останавливает его.
В интервью "Снобу" он объяснил, что его останавливает стыд и ряд мыслей о возможной неудаче.
Внутренний конфликт звезда описал как диалог двух "я": творческий порыв ("О, снять кино — круто!") сталкивается с осторожностью ("Братан, сиди спокойно!"). Ефремов надеется преодолеть психологический блок через расслабление, а не насилие над собой.
"Хочется войти в режиссуру мягко, но часть меня паникует: ты чего?! Всё ж нормально было", — отмечает артист.
Представитель легендарной династии (внук Олега Ефремова, сын Михаила Ефремова) окончил Школу-студию МХАТ. Ранее актёр откровенно говорил о борьбе с тревожностью через психотерапию.
Ники́та Миха́йлович Ефре́мов (род. 30 мая 1988, Москва) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа.
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