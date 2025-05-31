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Мечты на грани: Никита Ефремов признаётся в боязни стать режиссёром

0:54
Кино » Российское кино

Никита Ефремов признался, что давно мечтает о режиссуре, но страх оказаться недостойным останавливает его.

Съемки
Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Съемки

В интервью "Снобу" он объяснил, что его останавливает стыд и ряд мыслей о возможной неудаче. 

Внутренний конфликт звезда описал как диалог двух "я": творческий порыв ("О, снять кино — круто!") сталкивается с осторожностью ("Братан, сиди спокойно!"). Ефремов надеется преодолеть психологический блок через расслабление, а не насилие над собой.

"Хочется войти в режиссуру мягко, но часть меня паникует: ты чего?! Всё ж нормально было", — отмечает артист.

Представитель легендарной династии (внук Олега Ефремова, сын Михаила Ефремова) окончил Школу-студию МХАТ. Ранее актёр откровенно говорил о борьбе с тревожностью через психотерапию.

Уточнения

Ники́та Миха́йлович Ефре́мов (род. 30 мая 1988, Москва) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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