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94-летний Иствуд ведёт съёмки нового фильма: я всё ещё в строю!

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Кино » Зарубежное кино

Клинт Иствуд шокировал поклонников новостью о съёмках очередного фильма в возрасте 94 лет.

Клинт Иствуд
Фото: commons.wikimedia.org by Gustav Schmiege, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клинт Иствуд

В интервью Kurier легендарный режиссёр подчеркнул: "Я не из тех, кто теряет хватку. Либо творишь — либо гниешь дома!". Его новый проект станет первым после картины "Присяжный номер два" (2024), которую считали финальной.

Активно работающий ветеран раскритиковал коллег, оставляющих профессию: "Человек обязан создавать новое до конца". Несмотря на травмы, полученные на съёмочных площадках вестернов, Иствуд сохраняет энергию.

"Мои вестерны научили главному — если ещё дышишь, садись в сёдло!" — заявил обладатель пяти "Оскаров".

Иствуд снял 45 картин, включая "Непрощённый" и "Малышку на миллион". 31 мая ему исполнится 95 лет.

Уточнения

Кли́нтон (Клинт) И́ствуд-младший (англ. Clinton (Clint) Eastwood, Jr., род. 31 мая 1930, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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