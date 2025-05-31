94-летний Иствуд ведёт съёмки нового фильма: я всё ещё в строю!

Клинт Иствуд шокировал поклонников новостью о съёмках очередного фильма в возрасте 94 лет.
В интервью Kurier легендарный режиссёр подчеркнул: "Я не из тех, кто теряет хватку. Либо творишь — либо гниешь дома!". Его новый проект станет первым после картины "Присяжный номер два" (2024), которую считали финальной.
Активно работающий ветеран раскритиковал коллег, оставляющих профессию: "Человек обязан создавать новое до конца". Несмотря на травмы, полученные на съёмочных площадках вестернов, Иствуд сохраняет энергию.
"Мои вестерны научили главному — если ещё дышишь, садись в сёдло!" — заявил обладатель пяти "Оскаров".
Иствуд снял 45 картин, включая "Непрощённый" и "Малышку на миллион". 31 мая ему исполнится 95 лет.
Кли́нтон (Клинт) И́ствуд-младший (англ. Clinton (Clint) Eastwood, Jr., род. 31 мая 1930, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор.
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