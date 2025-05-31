Исчезновение настоящего Индианы Джонса: 100 лет неразгаданной тайны

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Ровно век назад, в мае 1925-го, бесследно исчез британский исследователь Перси Фоссетт — прообраз киногероя Индианы Джонса.

Фото: unsplash.com by Lohane Gonçalves Diogo is licensed under Free to use under the Unsplash License Штат Эспириту-Санту, Бразилия

Он искал в бразильской Амазонии (штат Мату-Гросу) мифический город "Z", считавшийся реальным Эльдорадо.

Фоссетт, его сын Джек и друг Рэли Риммель отправились в неизведанные джунгли из "Лагеря Мёртвой Лошади". Последнее письмо жене звучало оптимистично: "Не бойся неудачи!". Больше их никто не видел.

Рассматриваются несколько версий их гибели, среди которых гибель в джунглях — исследователи заблудились, погибли от голода, болезней или хищников. Также предполагается, что с ними расправились аборигены: враждебные племена, не контактировавшие с белыми, могли убить чужаков.

Существует и третья теория о том, что могло случиться. Возможно, путников убили бандиты, так как в 1979 году фамильное кольцо Фоссетта с девизом "Dificuldades que se danem" ("Трудности, к черту!") всплыло в ломбарде Куябы.

Тайна "настоящего Индианы Джонса" остается нераскрытой. Ни тел, ни убедительных доказательств найдено не было.

Уточнения

Доктор Ге́нри Уо́лтон (Индиа́на) Джонс-мла́дший (англ. Dr. Henry «Indiana» Jones, Jr., в годы Первой мировой войны также известен как капитан Анри Дефанс; 1 июля 1899 — не ранее 1969, по другой версии не ранее 1993) — персонаж, герой серии приключенческих фильмов, телесериала, многочисленных книг, комиксов и компьютерных игр.

