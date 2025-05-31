Преодоление детских травм: Никита Ефремов честно признался в актёрской зависти

Российский актёр Никита Ефремов признался, что остро переживает актёрскую зависть и болезненно воспринимает отказы после кастингов.
Ефремову кажется, что неудача означает его личную ошибку: "Я пробовался как-то не так".
В интервью "Снобу" артист объяснил эту глубокую уязвимость влиянием детских травм, создающих "привычную боль" с парадоксальным чувством ложной безопасности. Он сравнил это с неконтролируемым движением: "Как машину тянет в колею — так и меня возвращает в это состояние".
"Именно для этого мне нужна психотерапия — чтобы "проложить свежий асфальт" на душевной дороге и избежать старых колей", — подчеркнул Ефремов, раскрыв свой метод борьбы.
Ранее Никита Ефремов обратился к поклонникам в свой день рождения.
Ники́та Миха́йлович Ефре́мов (род. 30 мая 1988, Москва) — российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа.
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