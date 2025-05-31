Сара Джессика Паркер о смерти мистера Бига: это был самый трудный момент в моей карьере

Сара Джессика Паркер признала смерть мистера Бига в сериале "И просто так" самым сложным профессиональным опытом за 25 лет воплощения Кэрри Брэдшоу.
В интервью E! News она описала момент, где её героиня теряет мужа (актёр Крис Нот) от сердечного приступа, словами об уходе почвы из-под ног. По её словам, потребовалось время для восстановления после съёмок сцены, где Брэдшоу кричит над телом Бига.
Паркер подчеркнула противоречивую природу отношений персонажей: "Беспорядок, ставший прекрасным. Катастрофично и исцеляюще одновременно". Актриса не отрицает токсичность динамики пары, считая эту "неидеальную открытость" ключом к зрительской любви.
Новый сезон фокусируется на взрослении героинь: Шарлотта борется с романом дочери-подростка, Миранда исследует квир-отношения, а Кэрри пишет роман.
Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса и продюсер.
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