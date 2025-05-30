От уклонения к службе: Глеб Калюжный поступает в элитный Семёновский полк

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Актёр Глеб Калюжный, известный по сериалу "Вампиры средней полосы", приступит к службе в элитном Семёновском полку.

Фото: youtube.com by канал Респиратор Бабушкина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глеб Калюжный

По данным Telegram-канала SHOT, 26-летний артист будет охранять стратегические военные объекты Москвы. Источники утверждают, что Калюжный "очень доволен" назначением.

Решение о службе последовало после возбуждения и последующего прекращения уголовного дела об уклонении от призыва. Юристы актёра урегулировали вопрос в досудебном порядке.

Калюжный, чья карьера началась с роли в подростковой драме Андрея Зайцева "14+", приостановил съёмки.

При этом агент Калюжного Григорий Сухов в комментарии для Telegram-канала RT заявил, что пока нет достоверных сведений о точном месте службы артиста.

Ранее Глеб Калюжный высказался о своём уходе в армию.

Уточнения

Глеб Дми́триевич Калю́жный (род. 14 августа 1998, Москва, Россия) — российский актёр и музыкант.

