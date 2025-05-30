Секреты идеальной семьи: митрополит сравнил Симпсонов с российскими мультфильмами

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На III Международном женском форуме в Екатеринбурге митрополит Евгений (Екатеринбургский и Верхотурский) вызвал резонанс, назвав сериал "Симпсоны" эталонным изображением семейных ценностей.

Фото: unsplash.com by Subscriber Erik Mclean is licensed under Free to use under the Unsplash License Симпсоны

Он указал на то, что 36 лет сериал показывает крепкую семью из пяти человек — чего не создала российская анимация. Так он противопоставил американский ситком популярным "Смешарикам".

"Наши персонажи живут поодиночке, счастливо избегая брака — это нереалистичная модель", — подчеркнул митрополит, отметив, что отечественные мультфильмы избегают демонстрации "взрослых счастливых семей".

"Симпсоны" находятся в перерыве: 36-й сезон завершился в мае 2025 года. Телеканал Fox подтвердил продолжение сериала-долгожителя, чьи рейтинги остаются стабильными с 1989 года.

Уточнения

«Си́мпсоны» (англ. The Simpsons) — американский анимационный ситком, созданный Мэттом Грейнингом для Fox Broadcasting Company.



Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.

