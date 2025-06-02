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Трудно быть объективным: Михаил Боярский раскрыл своё отношение к актёрской игре дочки Елизаветы

1:06
Кино

Михаил Боярский рассказал, как он относится к актёрскому таланту дочери Елизаветы Боярской. Оказалось, ему трудно объективно оценивать игру актрисы, поскольку она для него близкий человек, поэтому он верит другим своим коллегам, которые способны более отстранённо составить мнение о Елизавете.

Елизавета Боярская
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Дубинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Елизавета Боярская

"Бываю на всех её театральных премьерах, но не могу объективно оценить игру. Родители — плохие критики. Зато, когда Алиса Фрейндлих хвалит работу Лизы или звонит Олег Басилашвили и говорит: "Мишка, видели твою дочку, она потрясающая!", — мне приятно", — рассказал Боярский в интервью "Каравану историй".

Он добавил, что, как бы ни радовали успехи в карьере, главное счастье Елизаветы — её замечательная и дружная семья. У актрисы прекрасные отношения с мужем Максимом Матвеевым и двумя сыновьями.

"По-настоящему радует не её актерская реализация, а то, что у неё отличная семья и дети. Это главный ее успех", — резюмировал Михаил Сергеевич.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец, музыкант, каскадёр и телеведущий; народный артист РСФСР (1990).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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