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Роулинг одобрила трио юных звёзд сериала HBO о Гарри Поттере: не могла быть счастливее!

1:02
Кино » Зарубежное кино

Создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг выразила восторг от кастинга главных героев для сериала HBO.

Джоан Роулинг
Фото: commons.wikimedia.org by Executive Office of the President, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джоан Роулинг

В соцсети X она назвала 11-летних Доминика МакЛоклина (Гарри) и Арабеллу Стэнтон (Гермиону), а также 12-летнего Аластера Стаута (Рон) "замечательными": "Я не могла бы быть счастливее!".

Раскрытый 27 мая каст представил юных британских актёров: шотландец МакЛоклин обучался в Performance Academy Scotland и снимается в проектах Sky/BBC; Стэнтон блистала в лондонском мюзикле "Матильда"; Стаут, отмеченный сходством с Рупертом Гринтом, известен по рекламе.

Премьера первого сезона запланирована на HBO Max в 2026 году. Роулинг выступит исполнительным продюсером проекта, который, по заверениям студии, станет "точной экранизацией" книг без ограничений киноформата. Съёмки стартуют в ближайшие месяцы.

Уточнения

Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965), или Ро́линг, также известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling), Джоан Кэ́тлин Роулинг (англ. Joanne Kathleen Rowling) и Ро́берт Гэлбре́йт (англ. Robert Galbraith) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.

«Гарри Поттер» (англ   lang="en">Harry Potter) — будущий американский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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