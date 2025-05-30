Роулинг одобрила трио юных звёзд сериала HBO о Гарри Поттере: не могла быть счастливее!

Создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг выразила восторг от кастинга главных героев для сериала HBO.
В соцсети X она назвала 11-летних Доминика МакЛоклина (Гарри) и Арабеллу Стэнтон (Гермиону), а также 12-летнего Аластера Стаута (Рон) "замечательными": "Я не могла бы быть счастливее!".
Раскрытый 27 мая каст представил юных британских актёров: шотландец МакЛоклин обучался в Performance Academy Scotland и снимается в проектах Sky/BBC; Стэнтон блистала в лондонском мюзикле "Матильда"; Стаут, отмеченный сходством с Рупертом Гринтом, известен по рекламе.
Премьера первого сезона запланирована на HBO Max в 2026 году. Роулинг выступит исполнительным продюсером проекта, который, по заверениям студии, станет "точной экранизацией" книг без ограничений киноформата. Съёмки стартуют в ближайшие месяцы.
Джоа́н Ро́улинг (англ. Joanne Rowling; род. 31 июля 1965), или Ро́линг, также известная под псевдонимами Дж. К. Роулинг (J. K. Rowling), Джоан Кэ́тлин Роулинг (англ. Joanne Kathleen Rowling) и Ро́берт Гэлбре́йт (англ. Robert Galbraith) — британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере.
«Гарри Поттер» (англ
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