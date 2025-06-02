Коджима назвал новый фильм Миссия невыполнима картиной о спасении самого кинематографа

Известный японский режиссёр Хидео Коджима поделился своими впечатлениями от фильма "Миссия невыполнима — Последний расчёт".

Фото: ВК-аккаунт Тома Круза is licensed under public doman Актёр Том Круз

По словам автора игры Death Stranding, эта картина представляет собой не просто историю спасения мира агентом Итаном Хантом, а символ отчаянной борьбы Тома Круза за сохранение киноискусства, которое постепенно исчезает из нашей жизни.

Коджима отметил, что просмотр фильма в формате IMAX начинается с приветствия аудитории самим Томом Крузом и заканчивается взглядом актёра, обращённым прямо на зрителей. Это подчеркивает личную вовлеченность звезды франшизы в создание фильмов и его стремление сохранить традиционное кинопроизводство перед лицом цифровых технологий.

Автор также выразил надежду, что серия продолжится, несмотря на название последней части, намекающее на завершение истории. Сам же Круз недавно отпраздновал свое 62-летие, тогда как Коджиме исполнилось 61 год, подчеркивая близость двух творческих деятелей.

Кроме того, Коджима положительно отозвался о научно-фантастическом триллере "Компаньон" и фильме ужасов "Место тишины: День первый", выразив восхищение качеством современного кинематографического искусства.

Таким образом, знаменитое высказывание режиссёра служит вдохновением для поклонников кинематографа и вызывает интерес к новым проектам, связанным с историей легендарного героя Тома Круза.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise, полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

