Подкаблучник, но счастлив: Михаил Боярский поделился своим трогательным отношением к Ларисе Луппиан

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Михаил Боярский уже 48 лет счастлив с Ларисой Луппиан. Он не только спокойно относится к тому, что его называют подкаблучником, но и сам себя так называет и не видит в этом ничего ужасного: напротив, ему нравится им быть.

Фото: commons.wikimedia.org by Anastasiya Fedorenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Михаил Боярский и Лариса Луппиан

Боярский стремится, чтобы его жена всегда была в хорошем настроении, и готов ради этого на всё.

"Обожаю находиться дома. Я подкаблучник и рад, что есть каблук, который может на меня опереться. Мне важно угодить жене и быть ей полезным. Люблю хоть в магазины и в аптеку со списком, игрушки и книжки внукам покупать. Делаю то, что необходимо", — поделился Боярский в беседе с "Караваном историй".

Боярский очень ценит время, которое он проводит с семьёй, поэтому не так часто посещает светские мероприятия, однако он по-прежнему продолжает актёрскую карьеру.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Боя́рский (род. 26 декабря 1949, Ленинград, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певец, музыкант, каскадёр и телеведущий; народный артист РСФСР (1990).

