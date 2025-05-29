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Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо вместе снимают криминальный триллер

1:24
Кино

Двое гигантов американского кино начали работу над захватывающим триллером с выразительным и таинственным заголовком "Карфаген обязан исчезнуть".

Актёр Леонардо Ди Каприо
Фото: ВК-аккаунт Леонардо Ди Каприо is licensed under public doman
Актёр Леонардо Ди Каприо

Фильм Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо вовсе не посвящён истории Древнего Рима. Он повествует о приходе чужака в заброшенный населённый пункт, которым правят криминальные элементы. Герой планирует уничтожить коррумпированную систему, применяя ум и некоторую физическую мощь. Исходя из описания сюжета, фильм обещает стать грандиозным и впечатляющим зрелищем.

В дело вступает также Тэд Гриффин, известный благодаря сценариям к таким лентам, как "Одиннадцать приятелей Оушена" и "Комфорт".

Это означает, что зрители смогут насладиться множеством увлекательных поворотов сюжета. Производство начнется осенью текущего года в штате Род-Айленд, а пока проходит подбор актёров.

Согласно данным ресурса Deadline, продюсерами нового фильма являются Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо работают совместно через собственные студии Sikelia Productions и Appian Way соответственно. Стоит отметить, что первая студия была причастна к созданию известного блокбастера "Волк с Уолл-стрит", тогда как вторая занималась производством знаменитого "Выжившего".

Уточнения

Ма́ртин Чарльз Скорсе́зе (англ. Martin Charles Scorsese, род. 17 ноября 1942, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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