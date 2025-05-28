Хочу быть министром туризма: Марат Башаров раскрыл детскую мечту после роли мэра в сериале

Марат Башаров поделился откровением о детской мечте, далёкой от актёрской профессии.
В интервью "Леди.Mail" артист честно признался, что хотел быть министром.
"Я хотел быть министром по туризму, чтобы бесплатно путешествовать, а заодно проверять, в каком состоянии находятся гостиницы, базы отдыха", — заявил артист.
Свои "политические" амбиции Башаров неожиданно реализовал на экране, сыграв мэра города в сериале "Санкционер".
Актёр признаётся, что роль стала для него символичной: табличка "Марат Башаров, мэр" на съёмочном вагончике вызывала смешанные эмоции. Помимо этого, ему приятно, что после 50 режиссёры видят его серьёзным человеком, способным принимать решения.
Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.