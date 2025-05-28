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Хочу быть министром туризма: Марат Башаров раскрыл детскую мечту после роли мэра в сериале

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Кино » Российское кино

Марат Башаров поделился откровением о детской мечте, далёкой от актёрской профессии.

Марат Башаров
Фото: YouTube канал На Кухне с Маратом Башаровым by Скриншот видео YouTube канала На Кухне с Маратом Башаровым, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марат Башаров

В интервью "Леди.Mail" артист честно признался, что хотел быть министром.

"Я хотел быть министром по туризму, чтобы бесплатно путешествовать, а заодно проверять, в каком состоянии находятся гостиницы, базы отдыха", — заявил артист.

Свои "политические" амбиции Башаров неожиданно реализовал на экране, сыграв мэра города в сериале "Санкционер".

Актёр признаётся, что роль стала для него символичной: табличка "Марат Башаров, мэр" на съёмочном вагончике вызывала смешанные эмоции. Помимо этого, ему приятно, что после 50 режиссёры видят его серьёзным человеком, способным принимать решения.

Уточнения

Мара́т Алимжа́нович Баша́ров (тат. Марат Галимҗан улы Бәшәров; род. 22 августа 1974, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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