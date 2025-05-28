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Первое желание — сбежать: Светлана Ходченкова призналась, почему ненавидит светские рауты

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Кино » Российское кино

Светлана Ходченкова, звезда фильма "Пророк", призналась, что светские мероприятия для неё - настоящее испытание.

Светлана Ходченкова
Фото: commons.wikimedia.org by Monksu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Светлана Ходченкова

В интервью Marie Claire актриса призналась, что обычно мечтает сбежать с красных ковровых дорожек.

"Стресс разрушает, а здесь он повсюду. На съёмках волнение иное: оно мобилизует, превращаясь в энергию, которая делает кадр живым", — пояснила она свою позицию.

Ходченкова подчеркнула, что редкие выходы в свет связаны с её характером: "Я не могу быть "спокойной на границе перехода в другую реальность". Возможно, поэтому зрители чаще видят её в кино, чем на красных дорожках.

Актриса также раскрыла секрет профессионализма: "Собранность и напряжение на площадке — это топливо для роли. Ты отдаёшь проекту лучшее, что в тебе есть".

Уточнения

Светла́на Ви́кторовна Хо́дченкова (в бракЯглыч; род. 21 января 1983, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер; заслуженная артистка Российской Федерации (2018). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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