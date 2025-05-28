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Ричард Гир презентовал в Милане фильм про Далай-Ламу

1:24
Кино

Актёр Ричард Гир посетил премьерный показ итальянского документального фильма, посвященного Далай Ламе.

Буддийский монах Тибета
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буддийский монах Тибета

Актёр представил в Милане фильм "Мудрость счастья" о Далай-Ламе.

Элегантный и улыбающийся Ричард Гир выступил на сцене театра, заполненного людьми, на заключительном вечере фестиваля Vesak 2025, организованного Итальянским буддийским союзом (UBI), посвящённого важной буддийской праздничной дате. Рядом с актёром находился Джетсун Пема — сестра Далай Ламы и президент фонда "Деревни тибетских детей".

Исполнительный продюсер фильма и многолетний активист движения в поддержку Тибета Гир представлял документальную ленту, задуманную как оригинальный портрет Далай Ламы, приглашающий зрителя отправиться в путешествие в поисках истоков счастья и осознания того, насколько легко построить мирное и процветающее общество для всех. Эта тема неизбежно привела к обсуждению текущих мировых конфликтов.

Фестиваль Vesak является наиболее значимым событием для буддистских общин всего мира, поскольку знаменует рождение, просветление и смерть Будды. Это период размышлений над учением и смыслом культивирования осознанности, мудрости и сострадания во всех поступках, словах и мыслях. 

Уточнения

Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949[…], Филадельфия, Пенсильвания) — американский актёр кино и телевидения. Лауреат премии «Золотой глобус» (2003) и номинант на премию «Эмми».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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