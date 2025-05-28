Ричард Гир презентовал в Милане фильм про Далай-Ламу

Актёр Ричард Гир посетил премьерный показ итальянского документального фильма, посвященного Далай Ламе.
Актёр представил в Милане фильм "Мудрость счастья" о Далай-Ламе.
Элегантный и улыбающийся Ричард Гир выступил на сцене театра, заполненного людьми, на заключительном вечере фестиваля Vesak 2025, организованного Итальянским буддийским союзом (UBI), посвящённого важной буддийской праздничной дате. Рядом с актёром находился Джетсун Пема — сестра Далай Ламы и президент фонда "Деревни тибетских детей".
Исполнительный продюсер фильма и многолетний активист движения в поддержку Тибета Гир представлял документальную ленту, задуманную как оригинальный портрет Далай Ламы, приглашающий зрителя отправиться в путешествие в поисках истоков счастья и осознания того, насколько легко построить мирное и процветающее общество для всех. Эта тема неизбежно привела к обсуждению текущих мировых конфликтов.
Фестиваль Vesak является наиболее значимым событием для буддистских общин всего мира, поскольку знаменует рождение, просветление и смерть Будды. Это период размышлений над учением и смыслом культивирования осознанности, мудрости и сострадания во всех поступках, словах и мыслях.
Ри́чард Ти́ффани Гир (англ. Richard Tiffany Gere; род. 31 августа 1949[…], Филадельфия, Пенсильвания) — американский актёр кино и телевидения. Лауреат премии «Золотой глобус» (2003) и номинант на премию «Эмми».
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