HBO показала маленьких актёров, которые исполнят главные роли в сериале Гарри Поттер

НВО определилось с актёрским составом сериала "Гарри Поттер". Фото юных артистов уже обсуждают поклонники истории о мальчике волшебнике.
Американская сеть платного телевидения НВО перестала держать интригу и представила на суд публике маленьких актёров, которые должны воплотить на экране образы Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.
Золотой троицей счастливцев стали: Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут.
По типажу меленькие герои слегка напоминают полюбившихся зрителям Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эмму Уотсон.
Ранее один из героев Гарри Поттера примет участие в новом сериале о мальчике-волшебнике.
«Га́рри По́ттер и Дары́ Сме́рти Часть 2» (англ. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II) — восьмой и заключительный фильм о Гарри Поттере, вторая часть экранизации романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти» (2007).
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