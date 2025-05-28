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HBO показала маленьких актёров, которые исполнят главные роли в сериале Гарри Поттер

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Кино

НВО определилось с актёрским составом сериала "Гарри Поттер". Фото юных артистов уже обсуждают поклонники истории о мальчике волшебнике.

Актёры Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут.
Фото: Телеграм-канал СтарХита is licensed under public doman
Актёры Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут.

Американская сеть платного телевидения НВО перестала держать интригу и представила на суд публике маленьких актёров, которые должны воплотить на экране образы Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

Золотой троицей счастливцев стали: Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер Стаут.

По типажу меленькие герои слегка напоминают полюбившихся зрителям Дэниэла Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эмму Уотсон.

Ранее один из героев Гарри Поттера примет участие в новом сериале о мальчике-волшебнике.

Уточнения

«Га́рри По́ттер и Дары́ Сме́рти Часть 2» (англ. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II) — восьмой и заключительный фильм о Гарри Поттере, вторая часть экранизации романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти» (2007). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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