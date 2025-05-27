ТНТ снимет новогоднюю комедию, где Шурик перевоплотится в Форреста Гампа

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Телеканал ТНТ приступил к съёмкам необычной комедии, где Шурик примерит на себя роль Форреста Гампа.

Фото: unsplash.com by Frank Okay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телевизор на улице

ТНТ презентовал фрагмент своей новогодней комедии, где обыгрывается образ Шурика, Форреста Гампа и трендовой игрушки "Лабубу", которую модницы вешают на свои сумки.

"Лабубу" преобразовали в "Чебубу", так как на советский чемодан вешают игрушки в форме Чебурашки.

В картине примет участие Филипп Киркоров, которого вывели в образе Филиппино-Киркорино.

Комедию покажут 31 декабря в новогоднюю ночь.

Интернет-пользователи шутят, что сценарий фильма выглядит как сосн при температуре тело сорок градусов.

Создатели фильмов на ТНТ немного прислушались к совету зрителей больше не переснимать знаменитые комедия Советского Союза. Зрителям теперь покажут микс из отечественного и американского кино вперемешку с интернет-мемами.

Уточнения

«Фо́ррест Гамп» (англ. Forrest Gump) — комедийная драма 1994 года, девятый полнометражный фильм режиссёра Роберта Земекиса. Поставлен по одноимённому роману Уинстона Грума (1986), вышел на экраны 6 июля 1994 года.

