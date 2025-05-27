ТНТ снимет новогоднюю комедию, где Шурик перевоплотится в Форреста Гампа

Телеканал ТНТ приступил к съёмкам необычной комедии, где Шурик примерит на себя роль Форреста Гампа.
ТНТ презентовал фрагмент своей новогодней комедии, где обыгрывается образ Шурика, Форреста Гампа и трендовой игрушки "Лабубу", которую модницы вешают на свои сумки.
"Лабубу" преобразовали в "Чебубу", так как на советский чемодан вешают игрушки в форме Чебурашки.
В картине примет участие Филипп Киркоров, которого вывели в образе Филиппино-Киркорино.
Комедию покажут 31 декабря в новогоднюю ночь.
Интернет-пользователи шутят, что сценарий фильма выглядит как сосн при температуре тело сорок градусов.
Создатели фильмов на ТНТ немного прислушались к совету зрителей больше не переснимать знаменитые комедия Советского Союза. Зрителям теперь покажут микс из отечественного и американского кино вперемешку с интернет-мемами.
«Фо́ррест Гамп» (англ. Forrest Gump) — комедийная драма 1994 года, девятый полнометражный фильм режиссёра Роберта Земекиса. Поставлен по одноимённому роману Уинстона Грума (1986), вышел на экраны 6 июля 1994 года.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.