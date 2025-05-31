Стараюсь не читать вообще: Филипп Бледный объяснил, почему он не выносит критику со стороны зрителей

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Филипп Бледный рассказал, как он относится к критике в свой адрес со стороны зрителей. По словам Филиппа, он никогда не против критики, если она конструктивная, однако так бывает редко: чаще звучат грубые ругательства, которые сильно задевают актёра.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Домашний кинотеатр

Бледный признался, что у него не получается спокойно реагировать на хамство, поэтому он стремится вообще не читать комментарии чужих людей, которые находят радость в том, чтобы кого-то оскорбить.

"Стараюсь не читать вообще! Я человек с подвижной психикой, и чья-то гадость на фоне плохого настроения может в меня попасть надолго… Конструктивную критику, как и любой актёр, воспринимаю адекватно и всегда стараюсь улучшить то, что есть", - поделился Филипп в интервью "Вокруг ТВ".

Он добавил, что критиковать в уважительном тоне способен далеко не каждый человек, поскольку для этого нужна огромная сила духа, которая не позволяет скатываться в оскорбления.

"Но увы, чтобы конструктивно, без хамства и упрёка критиковать, нужно самому быть великодушным и глубоким человеком, а это ой как непросто. В основном злые комментарии направлены на то, чтобы оскорбить, обидеть, задеть, привлечь внимание", — порассуждал актёр.

Уточнения

Фили́пп Анато́льевич Бле́дный (род. 2 мая 1988, Петропавловск-Камчатский) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий.

