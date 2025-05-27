Максим Виторган порадовался выходу сериала с Данилой Козловским: время пришло

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Максим Виторган в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой) раскрыл детали долгожданной премьеры сериала "Бар "Один звонок"".

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Максим Виторган

Проект, снятый ещё в 2021-м с Данилой Козловским в роли загадочного бармена, три года пылился на полке из-за конфликта между онлайн-кинотеатром KION и Минкультом.

"Причина задержки — тайна. Надеюсь, теперь время пришло", — написал актёр.

Сюжет вращается вокруг следователя (Александр Ильин), ищущего пропавшего сына в мистическом баре. Виторган, сыгравший "необычную" роль, охарактеризовал шоу ёмко: "Рок, мрачная атмосфера и загадки, которые взорвут мозг".

Ранее в KION заявляли об отмене релиза из-за отсутствия прокатного удостоверения, но в министерстве опровергли получение заявки.

Уточнения

Макси́м Эммануи́лович Виторга́н (род. 10 сентября 1972, Москва) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр театра и телевидения, теле- и радиоведущий.



Дани́ла Вале́рьевич Козло́вский (род. 3 мая 1985, Москва, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер. З

