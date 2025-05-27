Актёр Дик Ван Дейк в 99 лет: жизнь до 100 — это проклятие и дар

Легендарный актёр Дик Ван Дейк, известный по фильмам "Мэри Поппинс" и "Ночь в музее", в интервью People признался: дожить до 100 лет — двойственное счастье.
В этом году он отметит вековой юбилей, но грустит, что пережил почти всех друзей, включая недавно ушедшего Эда Аснера.
"Это проклятие долголетия: ты остаёшься один", — поделился артист.
Его супруга добавила: "Он последний из могикан".
Несмотря на потери, Ван Дейк сохраняет позитив. "Жизнь была щедра ко мне. Жаловаться грех!" — говорит он. Секретом бодрости актёр называет спорт: десятилетиями тренировался трижды в неделю, а сейчас перешёл на йогу и растяжку.
Юбилей голливудский ветеран планирует отметить с размахом.
Ри́чард Уэ́йн «Дик» Ван Дайк (англ. Dick Van Dyke, род. 13 декабря 1925[…], Уэст-Плейнс, Миссури) — американский актёр, комик, сценарист и продюсер.
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Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.