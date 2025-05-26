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Загадка успеха Вызова: почему режиссёр решил остановиться на одном фильме

1:15
Кино » Российское кино

Режиссёр Клим Шипенко окончательно закрыл вопрос о сиквеле фильма "Вызов".

Юлия Пересильд
Фото: YouTube канал START by Скриншот видео YouTube канала START, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Пересильд

В интервью ТАСС он заявил: "Съёмки второй части пока не рассматриваются". Картина, ставшая первым в мире художественным проектом, снятым на орбите, собрала кассу в 1,7 млрд рублей при бюджете около 1 млрд, но продолжения поклонникам ждать не стоит.

Напомним, в октябре 2021 года Шипенко вместе с актрисой Юлией Пересильд и оператором Антоном Шкаплеровым провели 12 дней на МКС. Сюжет ленты посвящён врачу (Пересильд), которая за месяц готовится к полёту, чтобы спасти космонавта.

Однако за кадром осталась личная драма: Юлия призналась, что её экстремальная миссия тяжело отразилась на здоровье матери. "Она переживала так, что это сказалось на её состоянии", — поделилась актриса.

Пока Шипенко сосредоточен на новых проектах, зрители обсуждают наследие "Вызова". Одни хвалят смелость съёмочной группы, другие критикуют затраты. Сам режиссёр подчёркивает: "Это был уникальный эксперимент, но повторять его не планируем".

Уточнения

«Вы́зов» — российский драматический фильм, срежиссированный Климом Шипенко.

Клим Алексе́евич Шипе́нко (род. 16 июня 1983, Москва, СССР) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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