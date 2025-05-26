Матвеев признался, как избегает ошибок отца: его способ уберечь сыновей от боли

Максим Матвеев и Елизавета Боярская, одна из самых закрытых пар российского кино, впервые поделились деталями семейного быта.
В эфире шоу "5 книг" на телеканале "Ключ" актёр признался, что его главный приоритет — дети: 13-летний Андрей и 6-летний Григорий. Причина — личная боль: родители Матвеева расстались, когда ему было три года, и отец исчез из его жизни.
"Не хочу, чтобы сыновья чувствовали ту пустоту, что пережил я. Они должны знать: я всегда рядом", — подчеркнул артист.
Супруги тщательно планируют графики: пока Боярская на съёмках, Матвеев превращается в "папу за рулём". Он признался, что отводит детей в школу, на кружки, а также готовит дома салат.
Актер не скрывает: бытовые мелочи для него — способ показать любовь. "Когда стригу старшему ногти, говорю: "Сынок, запомни, кто это делает". Это важно".
В этом же интервью артист раскрыл, как относится к откровенным сценам с женой.
Макси́м Алекса́ндрович Матве́ев (род. 28 июля 1982, Светлый, Калининградская область, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, заслуженный артист России (2018).
Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).
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