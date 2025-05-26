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Матвеев признался, как избегает ошибок отца: его способ уберечь сыновей от боли

1:04
Кино » Российское кино

Максим Матвеев и Елизавета Боярская, одна из самых закрытых пар российского кино, впервые поделились деталями семейного быта.

Актёр Максим Матвеев
Фото: commons.wikimedia.org by Iniziativa, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Актёр Максим Матвеев

В эфире шоу "5 книг" на телеканале "Ключ" актёр признался, что его главный приоритет — дети: 13-летний Андрей и 6-летний Григорий. Причина — личная боль: родители Матвеева расстались, когда ему было три года, и отец исчез из его жизни.

"Не хочу, чтобы сыновья чувствовали ту пустоту, что пережил я. Они должны знать: я всегда рядом", — подчеркнул артист.

Супруги тщательно планируют графики: пока Боярская на съёмках, Матвеев превращается в "папу за рулём". Он признался, что отводит детей в школу, на кружки, а также готовит дома салат.

Актер не скрывает: бытовые мелочи для него — способ показать любовь. "Когда стригу старшему ногти, говорю: "Сынок, запомни, кто это делает". Это важно".

В этом же интервью артист раскрыл, как относится к откровенным сценам с женой.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Матве́ев (род. 28 июля 1982, Светлый, Калининградская область, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, заслуженный артист России (2018).

Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации (2018).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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