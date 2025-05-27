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Netflix открыл для показа один из лучших фильмов 2024 года

1:37
Кино

Один из лучших фильмов 2024 года теперь доступен для просмотра на Netflix.

Человекоподобный робот
Фото: Веб-сайт НАСА
Человекоподобный робот

Это не дебют фильма в стриминге, поскольку премьера состоялась 24 января 2025 года на платформе Peacock. Однако Netflix стал второй стриминговой платформой, получившей права на показ популярного фильма.

Теперь подписчики могут наслаждаться просмотром фильма в течение 10 месяцев, прежде чем он вернётся к эксклюзивности.

Фильм, о котором идет речь, называется "Дикий робот", выпущенный студиями Universal Pictures и DreamWorks Animation.

Научно-фантастический анимационный фильм, озвученный такими актерами, как Лупита Нионго, Марк Хэмилл и Педро Паскаль, вышел в кинотеатрах в сентябре 2024 года, собрав в прокате $334,1 млн при бюджете в $78 млн.

Помимо коммерческого успеха, фильм получил восторженные отзывы критиков и зрителей, набрав 96% от критиков и 98% от аудитории на сайте Rotten Tomatoes. Эти оценки делают этот анимационный фильм одним из наиболее высоко оцененных фильмов 2024 года на Rotten Tomatoes.

Официальное описание фильма гласит: "Заброшенная на незнакомый остров полезный робот приспосабливается выживать среди местных животных и находит свое предназначение, заботясь о маленьком одинокого гусе".

Уточнения

«Ди́кий ро́бот» (англ. The Wild Robot) — американский полнометражный анимационный научно-фантастический и приключенческий фильм 2024 года, созданный студией DreamWorks Animation и выпущенный кинокомпанией Universal Pictures.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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