Квентин Тарантино назвал величайший фильм всех времён

2:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм, которому исполнилось полвека, признанный Квентином Тарантино величайшим фильмом всех времён, снова порадует зрителей.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

За долгие годы было много фильмов, превративших фильмы ужасов с монстрами в хиты. Однако один из них выделяется среди остальных — "Челюсти" Стивена Спилберга.

Фильм дебютировал в 1975 году с огромным успехом и критическим признанием, положив начало франшизе с менее успешными продолжениями.

Этот фильм получил три премии "Оскар" и высокую оценку самого Квентина Тарантино. К своему 50-летию, которое отмечается 20 июня, фильм "Челюсти" и его последующие продолжения появятся на платформе Peacock.

Стивен Спилберг снял первый фильм, который стал большим хитом. Фильм покорил не только критиков, но и зрителей, завоевав сердца аудитории и создав наследие, повторить которое оказалось крайне сложно даже последующим продолжениям.

Первый фильм завоевал премию Академии, а собрал в мировом прокате $476,5 млн при бюджете всего в $9 млн, что стало грандиозным достижением для фильма, вышедшего в 1975 году. По состоянию на 2013 год, эта сумма эквивалентна примерно $2,8 млрд.

"Нет ничего лучше, чем "Челюсти". Это лучший фильм всех времён", — заявил Квентин Тарантино.

Фильм рассказывает историю полицейского Мартина Броди (Рой Шайдер), пытающегося поймать большую белую акулу, терроризирующую жителей острова. Учитывая огромный успех первой части, "Челюсти" породили три продолжения. Однако ни одно из них не смогло повторить первоначальный успех, качество и отзывы ухудшались с каждым новым дополнением. Стивен Спилберг отказался продолжать работу над серией, оставив её без своего участия.

Уточнения

«Че́люсти» (англ Jaws) — американский художественный фильм-триллер режиссёра Стивена Спилберга, экранизация одноимённого романа Питера Бенчли.

