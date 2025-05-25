Уважение, но не дружба: Екатерина Дубакина поделилась подробностями совместной работы с Анастасией Заворотнюк

Екатерина Дубакина, известная по роли в популярном сериале нулевых "Моя прекрасная няня", поделилась воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк. Актриса призналась, что, несмотря на совместную работу, близкого общения между ними не было из-за разницы в возрасте.
Дубакина подчеркнула, что Заворотнюк оставалась скромным и отзывчивым человеком, всегда готовым помочь и дать совет. Она отметила трудолюбие и профессионализм старшей коллеги, её уважительное отношение к съёмочной группе и отсутствие звёздной болезни.
Дубакина вспомнила, как Заворотнюк отдавала всю свою энергию на съёмках и была благодарна за работу, без которой она себя не мыслила. Также Екатерина отметила мужество Анастасии, которой пришлось пройти через ад в борьбе с тяжёлой болезнью, которую она так и не смогла победить. Об этом сообщает "СтарХит".
Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — советская российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006), обладательница премий «ТЭФИ» (2005) и «Золотой Остап» (2005).
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