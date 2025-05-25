Четвёртый брак Батырева рухнул: жена с ребёнком сбежала, раскрыв главную причину невозможности жить вместе

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Брак актёра Антона Батырева снова распался. Его четвёртая жена Анна Савельева объявила о разрыве отношений, подтвердив слухи, ходившие в Сети. В своём личном блоге она опубликовала пост, в котором сообщила о решении уйти из семьи, намекнув на неизменность характера бывшего супруга и исчерпанное терпение.

Фото: flickr.com by Susan Dennis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дверь

"Да, я была вынуждена уйти и да, с маленьким ребёнком," — написала Анна.

Кроме того, она высказалась о том, что не желает слушать и читать вопросы об Антоне, поэтому те, кто интересуются исключительно этой темой, могут смело отписываться.

Подписчики и другие блогеры поддержали Анну, отмечая её привлекательность и желая ей всего наилучшего в будущем. Многие подчеркнули, что самое ценное — это ребёнок, а он остался с ней, поэтому Анне точно не о чем грустить. Один поклонник признался, что поначалу подписался на Анну, потому что она была связана с Антоном, но теперь решил отписаться именно от актёра, оставшись при этом подписчиком его бывшей жены.

Уточнения

Анто́н Никола́евич Ба́тырев (род. 10 июня 1981, Москва) — российский актёр театра, кино и озвучивания.

