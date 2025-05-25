Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАЗ-21: мечта инженеров и писателей СССР
Кишечник в порядке — жизнь в радости: вот как эти фрукты помогают улучшить ваше состояние
Тренировка до завтрака: лайфхак или фитнес-заблуждение, мешающее прогрессу
Тень — не приговор! Растения, которые будут процветать даже в самых темных уголках сада
Тихое вторжение: Япония и США создают финансового монстра на 300 миллиардов
Мороженое за 19 копеек и апельсины раз в год: еда, которую мы не выбирали, но любили
Когда планета замёрзла: зачем нам нужны знания ледникового периода
Ажиотаж на подходе: в США готовят к продаже дубайскую версию шоколада по демократичной цене
Украинское поле экспериментов: Запад тестирует небывалое оружие на Киеве

Четвёртый брак Батырева рухнул: жена с ребёнком сбежала, раскрыв главную причину невозможности жить вместе

1:09
Кино

Брак актёра Антона Батырева снова распался. Его четвёртая жена Анна Савельева объявила о разрыве отношений, подтвердив слухи, ходившие в Сети. В своём личном блоге она опубликовала пост, в котором сообщила о решении уйти из семьи, намекнув на неизменность характера бывшего супруга и исчерпанное терпение.

Дверь
Фото: flickr.com by Susan Dennis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дверь

"Да, я была вынуждена уйти и да, с маленьким ребёнком," — написала Анна.

Кроме того, она высказалась о том, что не желает слушать и читать вопросы об Антоне, поэтому те, кто интересуются исключительно этой темой, могут смело отписываться.

Подписчики и другие блогеры поддержали Анну, отмечая её привлекательность и желая ей всего наилучшего в будущем. Многие подчеркнули, что самое ценное — это ребёнок, а он остался с ней, поэтому Анне точно не о чем грустить. Один поклонник признался, что поначалу подписался на Анну, потому что она была связана с Антоном, но теперь решил отписаться именно от актёра, оставшись при этом подписчиком его бывшей жены.

Уточнения

Анто́н Никола́евич Ба́тырев (род. 10 июня 1981, Москва) — российский актёр театра, кино и озвучивания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь
Шоу-бизнес
Кто там поёт-то вообще? Иосиф Пригожин раскрыл, почему группа ВИА Гра закончила свой путь Аудио 
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро
Экономика и бизнес
Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Пингвины вне меню: почему белые медведи никогда их не едят
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Мы устали. Потерявшая моральный дух украинская армия надеется только на чудо Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Последние материалы
Четвёртый брак Батырева рухнул: жена с ребёнком сбежала, раскрыв главную причину невозможности жить вместе
Тихое вторжение: Япония и США создают финансового монстра на 300 миллиардов
Мороженое за 19 копеек и апельсины раз в год: еда, которую мы не выбирали, но любили
Когда планета замёрзла: зачем нам нужны знания ледникового периода
Ажиотаж на подходе: в США готовят к продаже дубайскую версию шоколада по демократичной цене
Украинское поле экспериментов: Запад тестирует небывалое оружие на Киеве
Черный день Евросоюза: Европа ждет военного предательства США
Забытые пятна на зеркалах? Это средство избавит вас от них раз и навсегда
Варшавское забвение: Польша признала убийство исторической памяти
Трамп зачищает Вашингтон: тайная организация захватывает госдеп
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.